Sur la route de la porcelaine, à la recherche des secrets de la Chine au XVIIIᵉ siècle Malouinière de la Chipaudière Saint-Malo

Saint-Malo

Sur la route de la porcelaine, à la recherche des secrets de la Chine au XVIIIᵉ siècle

Malouinière de la Chipaudière 70 Avenue Saint-Michel Saint-Malo Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22 18:30:00

fin : 2026-04-22

Date(s) :

2026-04-22

La Chipaudière accueillera dans ses salons privés l’historien Gilles Foucqueron, spécialiste de l’histoire de Saint-Malo et Chevalier des Arts et des Lettres.

Aux XVIIᵉ et XVIIIᵉ siècles, la précieuse porcelaine de Chine fascine les élites européennes. Mais d’où vient ce matériau mystérieux dont les artisans du Céleste Empire gardent jalousement le secret ?

Cette conférence vous proposera un voyage entre Saint-Malo, Lorient et la Chine, à la découverte des enjeux, des dangers et des mystères de ces grandes expéditions maritimes.

La rencontre sera suivie d’un cocktail dans la grande salle à manger de La Chipaudière, classée Monument Historique, pour prolonger les échanges dans un cadre chargé d’histoire.

Nombre de places limité réservation obligatoire .

Malouinière de la Chipaudière 70 Avenue Saint-Michel Saint-Malo 35400 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 66 10 26 76

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Sur la route de la porcelaine, à la recherche des secrets de la Chine au XVIIIᵉ siècle Saint-Malo a été mis à jour le 2026-04-02 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel