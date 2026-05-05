Sur la route de l’archéologue : visite des forts d’extrême, Espaço Valdevez – História e Arqueologia, Arcos de Valdevez

Sur la route de l’archéologue : visite des forts d’extrême 12 et 14 juin Espaço Valdevez – História e Arqueologia Viana do Castelo

Visite du vendredi pour le public scolaire. Maximum 30 inscriptions

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-12T10:30:00+02:00 – 2026-06-12T13:00:00+02:00

Fin : 2026-06-14T10:30:00+02:00 – 2026-06-14T13:00:00+02:00

Dans le cadre des Journées européennes d’archéologie, l’Espace Valdevez va promouvoir l’activité « Sur la route de l’archéologue : visite des forts d’extrême ». Cette visite aura lieu le 12 juin 2026, avec une sortie prévue de la ville à 9 h 30 pour l’école; le 14 juin 2026, avec une sortie prévue de la ville à 09h30 pour le grand public.

Accompagnés d’un archéologue, les participants auront l’occasion unique de connaître et d’explorer les Forts de l’Extrême, structures d’une grande importance historique qui faisaient partie du système défensif de la région, jouant un rôle fondamental dans la surveillance et la protection du territoire, surtout en périodes de conflit et d’instabilité dans les zones frontalières.

Tout au long de l’activité, vous découvrirez comment ils étaient construits, quelle était leur fonction stratégique et de quelle manière ils ont contribué à l’organisation et la défense des populations.

Cette initiative vise à valoriser le patrimoine local, stimuler la curiosité et promouvoir un apprentissage actif, en rapprochant les élèves de l’histoire, du patrimoine et de l’identité arcuenses.

Espaço Valdevez – História e Arqueologia Praça Municipal 4970-449 Arcos de Valdevez Arcos de Valdevez 4970-441 Salvador Viana do Castelo 00351258247329 [{« type »: « phone », « value »: « 00351258247329 »}, {« type »: « email », « value »: « espacovaldevez@cmav.pt »}] L’Espace Valdevez : Histoire et Archéologie développe un discours muséologique et informatif sur l’histoire du territoire d’Arcos de Valdevez, en parcourant une longue chronologie de près de 8000 ans entre l’implantation de la République et la Préhistoire. Il est patronné par Félix Alves Pereira, l’un des plus importants archéologues du tournant du XIXe/XXe siècle. L’archéologie est le leitmotiv de la dynamique de l’espace ; le visiteur est mis au défi d’utiliser les salles du bâtiment de manière verticale ; ce parcours est une véritable « descente dans le temps », en respectant la stratigraphie archéologique, c’est-à-dire des niveaux les plus récents aux plus anciens. Gratuit

JEA

©Município de Arcos de Valdevez