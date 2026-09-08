Sur La Route de Madison Loft Cinémas Châtellerault

Informations pratiques

Châtellerault

Sur La Route de Madison

Loft Cinémas 5 allée du châtelet Châtellerault Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-02 20:15:00

fin : 2026-10-02 22:30:00

Date(s) :

2026-10-02

À la mort de leur mère, Michael Johnson et sa sœur Caroline se retrouvent dans la ferme où ils ont passé leur enfance, dans l’Iowa. Ils apprennent avec consternation que la défunte, Francesca, a demandé que ses cendres soient répandues du haut du pont de Roseman. Une bizarrerie que la lecture du journal intime de Francesca va expliquer. Jadis, au cours de l’été 1965, alors que son mari et ses deux enfants s’absentent pour quelques jours, Francesca voit arriver une camionnette bringuebalante. Robert Kincaid, un photographe sexagénaire, en descend et lui demande le chemin du pont de Roseman. Plutôt que de le lui expliquer, Francesca décide de lui montrer le chemin… .

Loft Cinémas 5 allée du châtelet Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine

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English : Sur La Route de Madison

L’événement Sur La Route de Madison Châtellerault a été mis à jour le 2026-09-08 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne