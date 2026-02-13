Sur la route des langues, Hôtel de ville, Bordeaux
Sur la route des langues, Hôtel de ville, Bordeaux mardi 24 février 2026.
Sur la route des langues Mardi 24 février, 14h30, 17h30 Hôtel de ville Gironde
entré libre
Début : 2026-02-24T14:30:00+01:00 – 2026-02-24T16:00:00+01:00
Fin : 2026-02-24T17:30:00+01:00 – 2026-02-24T19:00:00+01:00
Evènement organisé dans le cadre des journées des langues maternelles et paternelles 2026 de la Ville de Bordeaux
L’Association Ecole Arménienne Mesropyan vous invite à un grand voyage sans quitter la route.
À partir de 14h30, il y aura un atelier pour tous ceux qui souhaitent découvrir les lettres arméniennes et écrire en arménien. Il y aura aussi des toiles sur lesquelles, avec notre professeure de dessin, vous réaliserez des images de lettres arméniennes que vous emporterez en souvenir.
À 17h30 commencera notre événement, qui comprendra une mise en scène bilingue arménien–français, de la poésie bilingue et une danse folklorique arménienne.
Pour finir, il y aura un cocktail : vous goûterez aux saveurs de la cuisine arménienne.
Nous vous attendons nombreux avec plaisir.
Hôtel de ville Place Pey Berland Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine
14h30 Ateliers de calligraphie et de dessin, Exposition 17h30 Spectacle, Poésie bilingue, Danses arméniennes Cuisine arménienne danse armenien Langue arménienne