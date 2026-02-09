Sur la route des VITRAUX…Chapelle du Château de la Renaudière et Chapelle des Marianistes (cimetière Sainte Croix)

Entrée principale du Château de la Renaudière Bernay-Neuvy-en-Champagne Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-22 15:00:00

fin : 2026-03-22 17:00:00

Date(s) :

2026-03-22

Aux origines de la Renaissance du vitrail au XIXème siècle

.

Entrée principale du Château de la Renaudière Bernay-Neuvy-en-Champagne 72240 Sarthe Pays de la Loire

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The origins of the stained glass Renaissance in the 19th century

L’événement Sur la route des VITRAUX…Chapelle du Château de la Renaudière et Chapelle des Marianistes (cimetière Sainte Croix) Bernay-Neuvy-en-Champagne a été mis à jour le 2026-02-09 par Pays du Mans