Sur la route des VITRAUX…Église de Challes et Église de Saint-Mars d’Outillé Challes
Sur la route des VITRAUX…Église de Challes et Église de Saint-Mars d’Outillé Challes dimanche 11 octobre 2026.
Sur la route des VITRAUX…Église de Challes et Église de Saint-Mars d’Outillé
RDV sur le parking de l’église de Challes Challes Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-11 15:00:00
fin : 2026-10-11 17:00:00
Date(s) :
2026-10-11
Au cœur de la création contemporaine
.
RDV sur le parking de l’église de Challes Challes 72250 Sarthe Pays de la Loire
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
At the heart of contemporary creation
L’événement Sur la route des VITRAUX…Église de Challes et Église de Saint-Mars d’Outillé Challes a été mis à jour le 2026-02-09 par Pays du Mans