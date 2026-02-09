Sur la route des VITRAUX…Église de la Quinte et de Sillé-le-Guillaume La Quinte

Sur la route des VITRAUX…Église de la Quinte et de Sillé-le-Guillaume

RDV sur le parking de l'église de la Quinte La Quinte Sarthe

Début : 2026-06-07 15:00:00

fin : 2026-06-07 17:00:00

2026-06-07

L’art du portrait dans le vitrail les saints les plus représentés

La Quinte 72550 Sarthe Pays de la Loire

English :

The art of portraiture in stained glass: the most represented saints

