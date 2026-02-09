Sur la route des VITRAUX…Église de Ruillé-en-Champagne et Chapelle de la Roche Couesnon

RDV sur le parking de l’église de Ruillé-en-Champagne Ruillé-en-Champagne Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 15:00:00

fin : 2026-04-26 17:00:00

Date(s) :

2026-04-26

Voyage au XIXème et XXème siècle autour d’une commune à la découverte de la lumière

.

RDV sur le parking de l’église de Ruillé-en-Champagne Ruillé-en-Champagne 72240 Sarthe Pays de la Loire

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A journey through the 19th and 20th centuries around a town in search of light

L’événement Sur la route des VITRAUX…Église de Ruillé-en-Champagne et Chapelle de la Roche Couesnon Ruillé-en-Champagne a été mis à jour le 2026-02-09 par Pays du Mans