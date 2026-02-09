Sur la route des VITRAUX…Église de Ruillé-en-Champagne et Chapelle de la Roche Couesnon Ruillé-en-Champagne
RDV sur le parking de l’église de Ruillé-en-Champagne Ruillé-en-Champagne Sarthe
Début : 2026-04-26 15:00:00
fin : 2026-04-26 17:00:00
2026-04-26
Voyage au XIXème et XXème siècle autour d’une commune à la découverte de la lumière
English :
A journey through the 19th and 20th centuries around a town in search of light
