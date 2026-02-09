Sur la route des VITRAUX…Église de Saint Jean-d’Assé puis église de Sainte Jamme-sur-Sarthe puis Fonderie d’Antoigné Saint-Jean-d’Assé

Sur la route des VITRAUX…Église de Saint Jean-d’Assé puis église de Sainte Jamme-sur-Sarthe puis Fonderie d’Antoigné

RDV sur le parking de l'église de Saint Jean-d'Assé

Début : 2026-03-22 15:00:00

fin : 2026-03-22 17:00:00

2026-03-22

L’art du portrait dans le vitrail du religieux au civil prêtres, agriculteurs, patrons et ouvriers

Saint-Jean-d'Assé 72380 Sarthe Pays de la Loire

The art of portraiture in stained glass: from religious to civil: priests, farmers, bosses and workers

