Sur la route des VITRAUX…Église de Saint Jean-d’Assé puis église de Sainte Jamme-sur-Sarthe puis Fonderie d’Antoigné Saint-Jean-d’Assé
RDV sur le parking de l’église de Saint Jean-d’Assé Saint-Jean-d’Assé Sarthe
Début : 2026-03-22 15:00:00
fin : 2026-03-22 17:00:00
2026-03-22
L’art du portrait dans le vitrail du religieux au civil prêtres, agriculteurs, patrons et ouvriers
RDV sur le parking de l’église de Saint Jean-d’Assé Saint-Jean-d’Assé 72380 Sarthe Pays de la Loire
English :
The art of portraiture in stained glass: from religious to civil: priests, farmers, bosses and workers
