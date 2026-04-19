Sainte-Sabine-sur-Longève

Sur la route des VITRAUX…Église de Sainte-Sabine-sur-Longève

Sainte-Sabine-sur-Longève Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-30

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-08-30

Au coeur de la création contemporaine

RDV sur le parking de la salle des fêtes de Ballon-Saint-Mars à 14h45 .

Sainte-Sabine-sur-Longève 72380 Sarthe Pays de la Loire

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English :

At the heart of contemporary creation

L’événement Sur la route des VITRAUX…Église de Sainte-Sabine-sur-Longève Sainte-Sabine-sur-Longève a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Sillé-Le-Guillaume