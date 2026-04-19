Sur la route des VITRAUX…Église de Sainte-Sabine-sur-Longève Sainte-Sabine-sur-Longève
Sur la route des VITRAUX…Église de Sainte-Sabine-sur-Longève Sainte-Sabine-sur-Longève dimanche 30 août 2026.
Sainte-Sabine-sur-Longève
Sur la route des VITRAUX…Église de Sainte-Sabine-sur-Longève
Sainte-Sabine-sur-Longève Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30
fin : 2026-08-30
Date(s) :
2026-08-30
Au coeur de la création contemporaine
RDV sur le parking de la salle des fêtes de Ballon-Saint-Mars à 14h45 .
Sainte-Sabine-sur-Longève 72380 Sarthe Pays de la Loire
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English :
At the heart of contemporary creation
L’événement Sur la route des VITRAUX…Église de Sainte-Sabine-sur-Longève Sainte-Sabine-sur-Longève a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Sillé-Le-Guillaume