Sur la route des VITRAUX…Église de Souligné-sous-Ballon et église de Montbizot Souligné-sous-Ballon
Sur la route des VITRAUX…Église de Souligné-sous-Ballon et église de Montbizot Souligné-sous-Ballon dimanche 28 juin 2026.
Sur la route des VITRAUX…Église de Souligné-sous-Ballon et église de Montbizot
RDV sur le parking de l’église de Souligné-sous-Ballon Souligné-sous-Ballon Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 15:00:00
fin : 2026-06-28 17:00:00
Date(s) :
2026-06-28
Le vitrail commémoratif exemples pour les guerres 1870-1914-1918 et 1939-1945
.
RDV sur le parking de l’église de Souligné-sous-Ballon Souligné-sous-Ballon 72290 Sarthe Pays de la Loire
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Commemorative stained glass: examples from the 1870-1914-1918 and 1939-1945 wars
L’événement Sur la route des VITRAUX…Église de Souligné-sous-Ballon et église de Montbizot Souligné-sous-Ballon a été mis à jour le 2026-02-09 par Pays du Mans