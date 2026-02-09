Sur la route des VITRAUX…Église de Souligné-sous-Ballon et église de Montbizot Souligné-sous-Ballon

Sur la route des VITRAUX…Église de Souligné-sous-Ballon et église de Montbizot

RDV sur le parking de l’église de Souligné-sous-Ballon Souligné-sous-Ballon Sarthe

Début : 2026-06-28 15:00:00

fin : 2026-06-28 17:00:00

2026-06-28

Le vitrail commémoratif exemples pour les guerres 1870-1914-1918 et 1939-1945

RDV sur le parking de l’église de Souligné-sous-Ballon Souligné-sous-Ballon 72290 Sarthe Pays de la Loire

English :

Commemorative stained glass: examples from the 1870-1914-1918 and 1939-1945 wars

