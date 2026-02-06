Sur la route des VITRAUX…Église d’Écommoy et de Laigné-Saint Gervais Écommoy

Sur la route des VITRAUX…Église d’Écommoy et de Laigné-Saint Gervais

10 Bis Place de la République Écommoy Sarthe

Début : 2026-03-08 15:00:00

fin : 2026-03-08 17:00:00

Date(s) :

2026-03-08

Aux origines de la Renaissance du vitrail au XIXème siècle

English :

The origins of the stained glass Renaissance in the 19th century

