Sur la route des VITRAUX…Église d’Écommoy et de Laigné-Saint Gervais Écommoy dimanche 8 mars 2026.

10 Bis Place de la République Écommoy Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-08 15:00:00
fin : 2026-03-08 17:00:00

Date(s) :
2026-03-08

Aux origines de la Renaissance du vitrail au XIXème siècle
10 Bis Place de la République Écommoy 72220 Sarthe Pays de la Loire  

English :

The origins of the stained glass Renaissance in the 19th century

