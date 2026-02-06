Sur la route des VITRAUX…Église d’Écommoy et de Laigné-Saint Gervais Écommoy
Sur la route des VITRAUX…Église d’Écommoy et de Laigné-Saint Gervais Écommoy dimanche 8 mars 2026.
Sur la route des VITRAUX…Église d’Écommoy et de Laigné-Saint Gervais
10 Bis Place de la République Écommoy Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-08 15:00:00
fin : 2026-03-08 17:00:00
Date(s) :
2026-03-08
Aux origines de la Renaissance du vitrail au XIXème siècle
.
10 Bis Place de la République Écommoy 72220 Sarthe Pays de la Loire
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The origins of the stained glass Renaissance in the 19th century
L’événement Sur la route des VITRAUX…Église d’Écommoy et de Laigné-Saint Gervais Écommoy a été mis à jour le 2026-02-06 par Pays du Mans