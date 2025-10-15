« Sur la route » : lecture-débat à la Flèche d’or La Flèche d’or Paris

« Sur la route » : lecture-débat à la Flèche d’or La Flèche d’or Paris mercredi 15 octobre 2025.

Le texte « Sur la route », écrit par Anne Voutey, s’inspire d’un fait de violences policières qui a bouleversé les Etats-Unis en 2015. Il retrace la dernière journée d’une jeune Afro-Américaine, son quotidien, ses rêves, interrogeant avec des touches d’humour, de poésie et d’espoir, le racisme et le sexisme aujourd’hui.

Le texte sera lu et interprété par deux voix fortes de la scène artistique et de la lutte antiraciste, Aya Cissoko et Princess Erika, le mercredi 15 octobre à 19h30, à la Flèche d’or. Il sera suivi d’un débat avec le public.

« Sur la route », texte d’Anne Voutey lu et interprété par Aya Cissoko et Princess Erika, explore les questions et ressorts liés au racisme et au sexisme dans nos sociétés actuelles.

Le mercredi 15 octobre 2025

de 19h30 à 21h30

gratuit

Réservation à : productionzartsprod@gmail.com

Public jeunes et adultes. A partir de 12 ans.

La Flèche d’or 102 bis, rue de Bagnolet 75020 Paris

