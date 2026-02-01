SUR LA TRACE DES ANIMAUX Cuisery
SUR LA TRACE DES ANIMAUX Cuisery vendredi 20 février 2026.
Rue de l’Église Cuisery Saône-et-Loire
Tarif : 9 – 9 – 9 EUR
Début : 2026-02-20 10:00:00
fin : 2026-02-20 12:00:00
2026-02-20
Apprenez à observer et à déchiffrer les traces et indices de présence laissés par les animaux .
Rue de l’Église Cuisery 71290 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 27 08 00
