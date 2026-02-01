SUR LA TRACE DES ANIMAUX Cuisery

SUR LA TRACE DES ANIMAUX

Rue de l’Église Cuisery Saône-et-Loire

Tarif : 9 – 9 – 9 EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-20 10:00:00

fin : 2026-02-20 12:00:00

Date(s) :

2026-02-20

Apprenez à observer et à déchiffrer les traces et indices de présence laissés par les animaux .

Rue de l’Église Cuisery 71290 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 27 08 00

English : SUR LA TRACE DES ANIMAUX

