SUR LA TRACE DES (ANI)MOTS La Librairie du Marais Mayenne

La Librairie du Marais 237 Rue Charles de Gaulle Mayenne Mayenne

La librairie le Marais à Mayenne te propose un jeu de piste

Différents albums jeunesse seront à disposition dans des commerces de Mayenne.

Les enfants pourront prendre le temps de lire un album et d’y découvrir un mot entouré

Tous les mots entourés viendront compléter un texte à trous

Bulletins de participation à la librairie du Marais et dans les commerces participants. .

La Librairie du Marais 237 Rue Charles de Gaulle Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 04 10 12

English :

The Le Marais bookshop in Mayenne offers you a treasure hunt

German :

Die Buchhandlung le Marais in Mayenne bietet dir eine Schnitzeljagd an

Italiano :

La libreria Le Marais di Mayenne vi propone una caccia al tesoro

Espanol :

La librería Le Marais de Mayenne le propone una búsqueda del tesoro

