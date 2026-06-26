Informations pratiques

Riespach

Sur la trace des évadés

rue de l’Église Riespach Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-07-28 14:00:00

fin : 2026-07-28 17:00:00

Date(s) :

2026-07-28

Sur les traces de l’histoire de l’évasion des 183 réfractaires, et découverte de la faune et la flore typique du Sundgau Sur inscription accueil@cc-sundgau.fr

L’histoire de Riespach est notamment marquée par le 11 février 1943, date de l’évasion spectaculaire de quelque 183 réfractaires. Partez sur les traces de cet épisode mémorable tout en découvrant la faune et la flore typiques du Sundgau, au coeur d’une forêt chargée de mémoire.

Inscription obligatoire auprès de la CCS à accueil@cc-sundgau.fr

20 places. À partir de 8 ans

Rendez-vous devant l’église de Riespach. .

rue de l’Église Riespach 68640 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 08 07 50 accueil@cc-sundgau.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Follow in the footsteps of the 183 rebels’ escape and discover the Sundgau’s typical flora and fauna Registration required: accueil@cc-sundgau.fr

L’événement Sur la trace des évadés Riespach a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de tourisme du Sundgau