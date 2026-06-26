Sur la trace des évadés Riespach
mardi 28 juillet 2026 · Riespach
Informations pratiques
Riespach
Sur la trace des évadés
rue de l’Église Riespach Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-07-28 14:00:00
fin : 2026-07-28 17:00:00
Date(s) :
2026-07-28
Sur les traces de l’histoire de l’évasion des 183 réfractaires, et découverte de la faune et la flore typique du Sundgau Sur inscription accueil@cc-sundgau.fr
L’histoire de Riespach est notamment marquée par le 11 février 1943, date de l’évasion spectaculaire de quelque 183 réfractaires. Partez sur les traces de cet épisode mémorable tout en découvrant la faune et la flore typiques du Sundgau, au coeur d’une forêt chargée de mémoire.
Inscription obligatoire auprès de la CCS à accueil@cc-sundgau.fr
20 places. À partir de 8 ans
Rendez-vous devant l’église de Riespach. .
rue de l’Église Riespach 68640 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 08 07 50 accueil@cc-sundgau.fr
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English :
Follow in the footsteps of the 183 rebels’ escape and discover the Sundgau’s typical flora and fauna Registration required: accueil@cc-sundgau.fr
L’événement Sur la trace des évadés Riespach a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de tourisme du Sundgau
À voir aussi à Riespach (Haut-Rhin)
- Spectacle: Iliade Riespach 8 juillet 2026