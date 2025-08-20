Sur la trace des lions Belfort

Début : 2025-08-20 10:00:00

fin : 2025-08-20

2025-08-20

Vestiges du passé, éléments décoratifs architecturaux, Belfort plus que la cité du Lion et la cité des lions. Ce safari urbain vous dévoilera plus d’une centaine de félins qui se cachent malicieusement dans la ville. Arriverez-vous à les découvrir !

À partir de 6 ans

Visite non échangeable, non remboursable. .

Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 55 90 90

