Sur la trace des lions

Belfort Territoire de Belfort

Début : 2025-09-21 10:00:00

fin : 2025-09-21

2025-09-21

Vestiges du passé, éléments décoratifs architecturaux, Belfort plus que la cité du Lion et la cité des lions. Ce safari urbain vous dévoilera plus d’une centaine de félins qui se cachent malicieusement dans la ville. Arriverez-vous à les découvrir !

À partir de 6 ans

Sur réservation uniquement .

Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 55 90 90

