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Sur la trace des loutres Rue de Pont Menou Plouégat-Guérand

Sur la trace des loutres Rue de Pont Menou Plouégat-Guérand mardi 21 juillet 2026.

Lieu : Rue de Pont Menou

Adresse : Face au Poney-Club

Ville : 29620 Plouégat-Guérand

Département : Finistère

Début : mardi 21 juillet 2026

Fin : mardi 21 juillet 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Plouégat-Guérand

Sur la trace des loutres

Rue de Pont Menou Face au Poney-Club Plouégat-Guérand Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 14:00:00
fin : 2026-07-21 16:00:00

Date(s) :
2026-07-21

Partons en exploration, le long de la rivière du Douron, pour mieux connaître les loutres, une espèce discrète. Allons à la recherche de traces et indices de sa présence.

Animation dès 4 ans.

L’animation est gratuite et s’inscrit dans le cadre du programme Nature et Biodiversité porté par An Dour et soutenu par les co-financeurs de l’opération (Union Européenne, Région Bretagne et Morlaix Communauté).

Inscription sur le site ulamir-cpie.bzh, rubrique agenda.   .

Rue de Pont Menou Face au Poney-Club Plouégat-Guérand 29620 Finistère Bretagne +33 6 15 06 82 08 

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English : Sur la trace des loutres

L’événement Sur la trace des loutres Plouégat-Guérand a été mis à jour le 2026-05-06 par OT BAIE DE MORLAIX