Sur la trace des loutres Rue de Pont Menou Plouégat-Guérand
Sur la trace des loutres Rue de Pont Menou Plouégat-Guérand mardi 21 juillet 2026.
Plouégat-Guérand
Sur la trace des loutres
Rue de Pont Menou Face au Poney-Club Plouégat-Guérand Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 14:00:00
fin : 2026-07-21 16:00:00
Date(s) :
2026-07-21
Partons en exploration, le long de la rivière du Douron, pour mieux connaître les loutres, une espèce discrète. Allons à la recherche de traces et indices de sa présence.
Animation dès 4 ans.
L’animation est gratuite et s’inscrit dans le cadre du programme Nature et Biodiversité porté par An Dour et soutenu par les co-financeurs de l’opération (Union Européenne, Région Bretagne et Morlaix Communauté).
Inscription sur le site ulamir-cpie.bzh, rubrique agenda. .
Rue de Pont Menou Face au Poney-Club Plouégat-Guérand 29620 Finistère Bretagne +33 6 15 06 82 08
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English : Sur la trace des loutres
L’événement Sur la trace des loutres Plouégat-Guérand a été mis à jour le 2026-05-06 par OT BAIE DE MORLAIX