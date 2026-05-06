Sur la trace des loutres Rue de Pont Menou Plouégat-Guérand

Plouégat-Guérand

Sur la trace des loutres

Rue de Pont Menou Face au Poney-Club Plouégat-Guérand Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 14:00:00

fin : 2026-07-21 16:00:00

Date(s) :

2026-07-21

Partons en exploration, le long de la rivière du Douron, pour mieux connaître les loutres, une espèce discrète. Allons à la recherche de traces et indices de sa présence.

Animation dès 4 ans.

L’animation est gratuite et s’inscrit dans le cadre du programme Nature et Biodiversité porté par An Dour et soutenu par les co-financeurs de l’opération (Union Européenne, Région Bretagne et Morlaix Communauté).

Inscription sur le site ulamir-cpie.bzh, rubrique agenda. .

Rue de Pont Menou Face au Poney-Club Plouégat-Guérand 29620 Finistère Bretagne +33 6 15 06 82 08

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English : Sur la trace des loutres

L’événement Sur la trace des loutres Plouégat-Guérand a été mis à jour le 2026-05-06 par OT BAIE DE MORLAIX