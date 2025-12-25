Sur la trace des premières plantes, Parc Floral Paris

D’où viennent les plantes ? Cette question fascinante vous invite au Parc Floral de Paris, pour un voyage unique à travers des millions d’années d’évolution.

Accompagné par un guide passionné, découvrez comment les premières plantes sont apparues, ont évolué et survécu aux grandes crises écologiques de notre planète.

Depuis l’entrée du Parc Floral, vous suivrez le chemin de l’évolution : un parcours immersif au milieu des végétaux où chaque mètre représente un million d’années. Au fil de cette déambulation, vous pourrez observez prêles, fougères, ginkgos, conifères… et découvrirez comment certaines espèces ont changé de forme, alors que d’autres ressemblent encore à leurs ancêtres.

Votre parcours s’achèvera avec une visite du Pavillon Jurassique, une serre qui recrée un paysage de l’ère du Jurassique à l’aide de végétaux qualifiés de « fossiles vivants » : certaine des plantes que vous y verrez sont les descendantes d’espèces qui existaient entre le Carbonifère et le Jurassique.

Ne ratez pas cette expérience étonnante qui mêle science, nature et amusement.

Visite guidée gratuite. Inscription obligatoire :

Rendez-vous : dans le parc, côté esplanade du Château,

devant l’entrée

Au Parc Floral de Paris, remontez le fil du temps et explorez les origines du monde végétal.

Le lundi 19 janvier 2026

de 14h30 à 16h00

gratuit sous condition Public adultes.

Parc Floral Esplanade Saint-Louis 75012 Entrée château du Parc FloralParis

education-environnement@paris.fr https://www.facebook.com/parisnature https://www.facebook.com/parisnature https://twitter.com/parisnature



