Sur la Trace du Temps, Musée archéologique de l’Oise, Vendeuil-Caply

Informations pratiques

Sur la Trace du Temps Vendredi 10 juillet, 14h30 Musée archéologique de l’Oise Oise

pEtites perceptiOns

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-10T14:30:00+02:00 – 2026-07-10T15:30:00+02:00

Fin : 2026-07-10T14:30:00+02:00 – 2026-07-10T15:30:00+02:00

Sur la Trace du Temps – théâtre d’objets et de sons

tout public à partir de 6 ans – durée 30 minutes

Dans un laboratoire hybride et ludique nous assistons à l’analyse des vestiges d’une fouille archéologique imaginaire. Les objets, les sons et les images tracent une ligne succincte du Temps scindée en 5 chapitres – de l’apparition de la Terre à la naissance de l’Ar. Une traversée condensée – visite atypique de la chronologie de nos origines – pas à pas à travers des indices et des preuves vers la découverte d’une statuette paléolithique sans visage qui pourtant nous regarde les yeux pleins de questions.

www.petitesperceptions.com

Musée archéologique de l’Oise Les Marmousets 60664 Vendeuil-Caply Vendeuil-Caply 60120 Oise Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « dif@petitesperceptions.com »}, {« type »: « email », « value »: « m.mingotaud@m-a-o.org »}] [{« link »: « http://www.petitesperceptions.com »}]

théâtre d’objets et de sons sur table

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