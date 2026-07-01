Sur la Trace du Temps, Musée archéologique de l’Oise, Vendeuil-Caply
vendredi 10 juillet 2026 · Musée archéologique de l'Oise · Vendeuil-Caply
Informations pratiques
Sur la Trace du Temps Vendredi 10 juillet, 14h30 Musée archéologique de l’Oise Oise
pEtites perceptiOns
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-10T14:30:00+02:00 – 2026-07-10T15:30:00+02:00
Fin : 2026-07-10T14:30:00+02:00 – 2026-07-10T15:30:00+02:00
Sur la Trace du Temps – théâtre d’objets et de sons
tout public à partir de 6 ans – durée 30 minutes
Dans un laboratoire hybride et ludique nous assistons à l’analyse des vestiges d’une fouille archéologique imaginaire. Les objets, les sons et les images tracent une ligne succincte du Temps scindée en 5 chapitres – de l’apparition de la Terre à la naissance de l’Ar. Une traversée condensée – visite atypique de la chronologie de nos origines – pas à pas à travers des indices et des preuves vers la découverte d’une statuette paléolithique sans visage qui pourtant nous regarde les yeux pleins de questions.
www.petitesperceptions.com
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théâtre d’objets et de sons sur table
pEtites perceptiOns
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