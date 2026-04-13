Sur la trace et indices de présence d’animaux du bois du Breuil, Parking des Riboussailles, Équemauville

Sur la trace et indices de présence d’animaux du bois du Breuil Vendredi 22 mai, 10h00 Parking des Riboussailles Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-22T10:00:00+02:00 – 2026-05-22T12:00:00+02:00

Fin : 2026-05-22T10:00:00+02:00 – 2026-05-22T12:00:00+02:00

Lors de cette balade au cœur du bois du Breuil, venez jouer les inspecteurs et partir à la chasse aux traces et indices de présence des animaux du bois.

Réservation obligatoire : escapadesnature.lpst@gmail.com

(1-2km/2h) – Niveau 1

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Lors de cette balade au cœur du bois du Breuil, venez jouer les inspecteurs et partir à la chasse aux traces et indices de présence des animaux du bois. (1-2km/2h) – Niveau 1