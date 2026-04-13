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Sur la trace et indices de présence d’animaux du bois du Breuil, Parking des Riboussailles, Équemauville

Sur la trace et indices de présence d’animaux du bois du Breuil, Parking des Riboussailles, Équemauville

Sur la trace et indices de présence d’animaux du bois du Breuil, Parking des Riboussailles, Équemauville vendredi 22 mai 2026.

Lieu : Parking des Riboussailles

Adresse : Parking des RiboussaillesPrendre la D62, puis chemin du MesnilEQUEMAUVILLE

Ville : 14600 Équemauville

Département : Calvados

Début : vendredi 22 mai 2026

Fin : vendredi 22 mai 2026

Sur la trace et indices de présence d’animaux du bois du Breuil Vendredi 22 mai, 10h00 Parking des Riboussailles Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-22T10:00:00+02:00 – 2026-05-22T12:00:00+02:00
Fin : 2026-05-22T10:00:00+02:00 – 2026-05-22T12:00:00+02:00

Lors de cette balade au cœur du bois du Breuil, venez jouer les inspecteurs et partir à la chasse aux traces et indices de présence des animaux du bois.
Réservation obligatoire : escapadesnature.lpst@gmail.com
(1-2km/2h) – Niveau 1

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Lors de cette balade au cœur du bois du Breuil, venez jouer les inspecteurs et partir à la chasse aux traces et indices de présence des animaux du bois. (1-2km/2h) – Niveau 1

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