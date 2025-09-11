Sur le Boulevard Nature à vélo, avec CYCLAMAINE, partie Nord RV à la capitainerie du Port Le Mans

Sur le Boulevard Nature à vélo, avec CYCLAMAINE, partie Nord RV à la capitainerie du Port Le Mans jeudi 11 septembre 2025.

Sur le Boulevard Nature à vélo, avec CYCLAMAINE, partie Nord

RV à la capitainerie du Port Quai Amiral Lalande Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-11 10:00:00

fin : 2025-09-11 16:00:00

Date(s) :

2025-09-11

Sorties d’été 2025 avec Bénédicte.

Bénédicte, bénévole à Cyclamaine, propose une nouvelle saison de sorties à vélo pour découvrir des circuits cyclables autour du Mans !

Accompagnez-la sur des chemins variés ou de petites routes, dont le Boulevard nature. Pas besoin d’être très affuté(e), l’allure sera tranquille. Il faut simplement avoir un vélo en bon état, avec des pneus “tout chemin” et bien gonflés. Ces sorties sont gratuites et ouvertes à tous avec adhésion et gilet vert Cyclamaine ( possibilité d’une balade d’essai) , les mineurs doivent être accompagnés.

Le 11 septembre, nous ferons une grosse moitié du Boulevard Nature, 50 km. avec des côtes.

Pensez au pique-nique, à l’eau, au café…

INSCRIPTION PAR SMS

Vous voulez des informations spécifiques ? Contactez directement Bénédicte au 06 73 53 31 88.

D’autres dates seront ajoutées en cours de saison. A voir sur le site cyclamaine.fr .

RV à la capitainerie du Port Quai Amiral Lalande Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 6 73 53 31 88 bene.griffaton@gmail.com

English :

Summer outings 2025 with Bénédicte.

German :

Sommerausflüge 2025 mit Bénédicte.

Italiano :

Uscite estive 2025 con Bénédicte.

Espanol :

Salidas de verano 2025 con Bénédicte.

L’événement Sur le Boulevard Nature à vélo, avec CYCLAMAINE, partie Nord Le Mans a été mis à jour le 2025-08-25 par OT Le Mans