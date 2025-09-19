Sur le Boulevard Nature à vélo avec Cyclamaine, partie Sud Le Mans

Sur le Boulevard Nature à vélo avec Cyclamaine, partie Sud Le Mans vendredi 19 septembre 2025.

Sur le Boulevard Nature à vélo avec Cyclamaine, partie Sud

RDV à la capitainerie du Port Le Mans Sarthe

Début : 2025-09-19 10:00:00

fin : 2025-09-19 15:00:00

Sorties d’été 2025 avec Bénédicte.

Bénédicte, bénévole à Cyclamaine, propose une nouvelle saison de sorties à vélo pour découvrir des circuits cyclables autour du Mans !

Accompagnez-la sur de bons chemins ou de petites routes, dont le Boulevard nature. Pas besoin d’être très affuté(e), l’allure sera tranquille. Il faut simplement avoir un vélo en bon état, avec des pneus “tout chemin” et bien gonflés. Ces sorties sont gratuites, il faut être adhérent (10€/an) et avoir un gilet Cyclamaine(5€). Les mineurs doivent être accompagnés.

Le 19 septembre, nous ferons 40 km sur le Boulevard Nature, ou au plus près pour les bouts manquants. Peu de côtes, chemins variés.

Penser au pique-nique, à l’eau, au café. Renseignements auprès de Bénédicte 06 73 53 31 88 .

RDV à la capitainerie du Port Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 6 73 53 31 88 bene.griffaton@gmail.com

