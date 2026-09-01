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AGENDA · Chaillé-les-Marais

Sur le chemin de Danielle Filâtre Théâtre du Jean Baptiste Chaillé-les-Marais

dimanche 20 septembre 2026 · Théâtre du Jean Baptiste · Chaillé-les-Marais

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
samedi 10 octobre 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
Théâtre du Jean Baptiste
Adresse
44, rue du 11 novembre
Ville
85450 Chaillé-les-Marais
Département
Vendée
Tarif

Chaillé-les-Marais

Sur le chemin de Danielle Filâtre

Théâtre du Jean Baptiste 44, rue du 11 novembre Chaillé-les-Marais Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 15:00:00
fin : 2026-10-10 18:00:00

Date(s) :
2026-09-20

Exposition
Tout public.
Vernissage le 18 septembre à18h.   .

Théâtre du Jean Baptiste 44, rue du 11 novembre Chaillé-les-Marais 85450 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 56 78 78  contact@theatre-lejeanbaptiste.fr

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English :

L’événement Sur le chemin de Danielle Filâtre Chaillé-les-Marais a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud

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