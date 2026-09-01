Sur le chemin de Danielle Filâtre Théâtre du Jean Baptiste Chaillé-les-Marais

Informations pratiques

Chaillé-les-Marais

Sur le chemin de Danielle Filâtre

Théâtre du Jean Baptiste 44, rue du 11 novembre Chaillé-les-Marais Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 15:00:00

fin : 2026-10-10 18:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Exposition

Tout public.

Vernissage le 18 septembre à18h. .

Théâtre du Jean Baptiste 44, rue du 11 novembre Chaillé-les-Marais 85450 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 56 78 78 contact@theatre-lejeanbaptiste.fr

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English :

L’événement Sur le chemin de Danielle Filâtre Chaillé-les-Marais a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud