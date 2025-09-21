Sur le chemin de Jean-Jacques Rousseau Hôtel de Cordon Chambéry

Sur inscription à partir du 5 septembre sur www.chambery.fr .

Du centre ville de Chambéry aux Charmettes, maison de Jean-Jacques Rousseau, partez pas à pas sur les traces du célébre écrivain, un parcours éclairé par des extraits des Confessions.

Découvrez la ville au XIIIème siècle et la vie quotidienne de Rousseau à Chambéry.

La visite sera suivie d’une visite flash (à 16h30) des Charmettes, maison de Jean-Jacques Rousseau.

Cette visite s’inscrit dans le cadre de l’exposition, 50 nuances de vert, quand ville et végétal se rencontrent, qui révèle comment le végétal accompagne les mutations urbaines et sociales de Chambéry. Un nouveau récit de ville teinté de vert…

Hôtel de Cordon 71, rue Saint-Réal, 73000 Chambéry Chambéry 73000 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

D. Gourbin / Grand Chambéry