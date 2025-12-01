Sur le chemin de la Laïcité Romans-sur-Isère

Sur le chemin de la Laïcité

parvis de la collégiale Saint Barnard Romans-sur-Isère Drôme

Début : 2025-12-13 14:30:00

fin : 2025-12-13 16:00:00

2025-12-13

Pour les 120 ans de la Laïcité la Licra Drôme propose une déambulation dans les rues de Romans sur Isère.

parvis de la collégiale Saint Barnard Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 87 00 68 98 drome@licra.org

English :

To celebrate 120 years of secularism, the Licra Drôme is proposing a stroll through the streets of Romans sur Isère.

German :

Anlässlich des 120. Jahrestags des Laizismus schlägt die Licra Drôme einen Spaziergang durch die Straßen von Romans sur Isère vor.

Italiano :

Per celebrare i 120 anni di laicità, la Licra Drôme organizza una passeggiata per le strade di Romans sur Isère.

Espanol :

Para celebrar los 120 años de laicismo, la Licra Drôme organiza un paseo por las calles de Romans sur Isère.

