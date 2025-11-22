Sur le chemin de nos écoles et lycées Maison du Pilier-Rouge Le Mans
Maison du Pilier-Rouge 43 Grande Rue Le Mans Sarthe
Tarif : 4 – 4 – 6 EUR
Début : 2025-11-22 14:30:00
fin : 2025-11-22 16:15:00
Date(s) :
2025-11-22
L’école a connu de nombreuses évolutions au fil de l’histoire. Certains établissements sont emblématiques.
Alors, si nous prenions à nouveau le chemin de l’école et du lycée le temps d’une visite, pour retrouver nos souvenirs d’enfance et d’adolescence ?
Votre guide sera Isabelle Noyer
Billetterie Maison du Pilier-Rouge et Office de Tourisme .
Maison du Pilier-Rouge 43 Grande Rue Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 28 17 22
