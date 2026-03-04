Sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, Place de Compostelle, Limoges

Sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle Vendredi 10 avril, 14h30 Place de Compostelle Haute-Vienne

6 € / 4 € (tarif réduit)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-10T14:30:00+02:00 – 2026-04-10T16:30:00+02:00

Fin : 2026-04-10T14:30:00+02:00 – 2026-04-10T16:30:00+02:00

LA VOIE DES COQUILLES

De la Vienne jusqu’au coeur des quartiers historiques de Limoges, empruntez le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle jalonné de récits historiques ou légendaires.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS

Réservation et règlement obligatoires auprès de l’Office de Tourisme :

12 boulevard de Fleurus – Tél. : 05 55 34 46 87 – www.destination-limoges.com

UNE ANIMATION VILLE D’ART ET D’HISTOIRE

Limoges Ville d’art et d’histoire vous propose toute l’année des visites, ateliers et animations sur l’architecture et le patrimoine, pour tous les âges.

Parcourez une partie de cet itinéraire de pèlerinage dont Limoges demeure une ville-étape incontournable, riche en découvertes. #Villedartetdhistoire

© Ville de Limoges