SUR LE CHEMIN DE STEVENSON Avec un âne ! Place Denfert Rochereau Saint-Maixent-l’École

SUR LE CHEMIN DE STEVENSON Avec un âne ! Place Denfert Rochereau Saint-Maixent-l’École mardi 2 décembre 2025.

SUR LE CHEMIN DE STEVENSON Avec un âne !

Place Denfert Rochereau Espace AGAPIT Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres

Tarif : 6 – 6 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-02

fin : 2025-12-02

Date(s) :

2025-12-02

Un film de Philippe et Maricris Jacq

Un fabuleux parcours sur les pas de Robert-Louis-Stevenson, jeune voyageur/écrivain écossais qui effectua cette randonnée en 1878 avec son ânesse « Modestine ».

C’est ce formidable chemin de 220 kilomètres que nous vous faisons revivre dans ce film documentaire. Un chemin riche en histoires, en rencontres et en découvertes, à travers les splendides paysages de moyenne montagne de la Haute-Loire, de la Lozère, de l’Ardèche et du Gard. .

Place Denfert Rochereau Espace AGAPIT Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 76 13 77 f.poupeau@saint-maixent-lecole.fr

English : SUR LE CHEMIN DE STEVENSON Avec un âne !

German : SUR LE CHEMIN DE STEVENSON Avec un âne !

Italiano :

Espanol : SUR LE CHEMIN DE STEVENSON Avec un âne !

L’événement SUR LE CHEMIN DE STEVENSON Avec un âne ! Saint-Maixent-l’École a été mis à jour le 2025-09-16 par OT Haut Val De Sèvre