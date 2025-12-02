SUR LE CHEMIN DE STEVENSON Avec un âne ! Place Denfert Rochereau Saint-Maixent-l’École
SUR LE CHEMIN DE STEVENSON Avec un âne ! Place Denfert Rochereau Saint-Maixent-l’École mardi 2 décembre 2025.
SUR LE CHEMIN DE STEVENSON Avec un âne !
Place Denfert Rochereau Espace AGAPIT Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres
Tarif : 6 – 6 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-02
fin : 2025-12-02
Date(s) :
2025-12-02
Un film de Philippe et Maricris Jacq
Un fabuleux parcours sur les pas de Robert-Louis-Stevenson, jeune voyageur/écrivain écossais qui effectua cette randonnée en 1878 avec son ânesse « Modestine ».
C’est ce formidable chemin de 220 kilomètres que nous vous faisons revivre dans ce film documentaire. Un chemin riche en histoires, en rencontres et en découvertes, à travers les splendides paysages de moyenne montagne de la Haute-Loire, de la Lozère, de l’Ardèche et du Gard. .
Place Denfert Rochereau Espace AGAPIT Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 76 13 77 f.poupeau@saint-maixent-lecole.fr
English : SUR LE CHEMIN DE STEVENSON Avec un âne !
German : SUR LE CHEMIN DE STEVENSON Avec un âne !
Italiano :
Espanol : SUR LE CHEMIN DE STEVENSON Avec un âne !
L’événement SUR LE CHEMIN DE STEVENSON Avec un âne ! Saint-Maixent-l’École a été mis à jour le 2025-09-16 par OT Haut Val De Sèvre