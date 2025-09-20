Sur le chemin des Chouans et des Gabelous… Musée Jean Chouan Saint-Ouën-des-Toits

Début : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T19:00:00

Fin : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T19:00:00

La Closerie des Poiriers, demeure paysanne mayennaise typique du XVIIIème siècle, sera ouverte au public de 14h30 à 19h00, le samedi 20 et le dimanche 21 septembre 2025, à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine. Les visiteurs pourront découvrir la maison d’habitation regroupant sous le même toit, la salle commune, la chambre, l’étable et la maison de René COTTEREAU, frère de Jean CHOUAN. Dans la loge, transformée en musée, des panneaux retraçant l’histoire locale de cette époque développent de nombreuses explications et anecdotes. A l’extérieur, le puits, le four et la loge du sabotier – fraîchement rénovée – seront également à découvrir. Un film retraçant la vie de Jean COTTEREAU – dit Jean CHOUAN -, sera projeté. Les bénévoles de l’association des Amis du Musée seront à la disposition des visiteurs pour les guider dans leur découverte du lieu.

Musée Jean Chouan closerie des Poiriers, 53410 Saint-Ouën-des-Toits Saint-Ouën-des-Toits 53410 Mayenne Pays de la Loire 0243377331 Consacré à la Chouannerie et à la révolution, le musée est installé dans la ferme familiale où vécu Jean Cottereau dit Jean Chouan. La demeure évoque la vie quotidienne de ces paysans modestes, faux-sauniers et contre-révolutionnaires. Le visiteur est plongé au coeur de cette période cruciale de l’histoire mayennaise par des panneaux explicatifs et des objets anciens

Anne LÉPINAY