Sur le chemin des collections Musée du jouet Colmar

Sur le chemin des collections Dimanche 21 septembre, 10h30, 14h00, 15h30 Musée du jouet Haut-Rhin

Réservation conseillée par email jusqu’au 19 septembre à 17h.

Est-ce que vos jouets peuvent entrer au musée ? Découvrez-le à travers une animation ludique retraçant le parcours des objets, de leur acquisition à leur conservation, pour mieux comprendre comment se forment les collections du musée.

Musée du jouet 40 rue Vauban, 68000 Colmar Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est https://www.museejouet.com/fr/ https://www.instagram.com/museejouetcolmar/;https://www.facebook.com/museedujouet.colmar Le musée présente une collection de jouets, du XIXe siècle à nos jours, qui en disent long sur l'évolution de notre société.

Sur trois niveaux, les univers se confondent ; jouets anciens côtoyant personnages de dessins animés ; ours anciens aux premières Barbie en passant par les jeux vidéo, les Playmobil, les modèles réduits, les robots ou les petits trains. Les jouets et jeux exposés proviennent du monde entier et appartiennent à différentes générations d’enfants. Curiosité du musée, un réseau de trains s’étend sur l’ensemble du deuxième étage.

Le musée renouvelle régulièrement ses vitrines et présente ainsi plus de 1000 jouets qui sont répartis sur 3 niveaux de visite. Les collections sont largement documentées et proposent une plongée dans différents univers et époques.

Des tables de jeux, des consoles ainsi que des jeux de société grand format, sont mises à disposition pour s’amuser au musée !

Tous les ans, le musée met en avant dans un espace entièrement scénarisé, une exposition temporaire qui regroupe une sélection de jouets autour d’une thématique dédiée.

© Musée du Jouet de Colmar