Sur le chemin des Harkis en forêt de Berdoues (Gers 32), Forêt Domaniale de Berdoues, Berdoues

Informations pratiques

Sur le chemin des Harkis en forêt de Berdoues (Gers 32) Dimanche 20 septembre, 00h30 Forêt Domaniale de Berdoues Gers

Réservation pour le repas de midi.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T00:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T00:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Le 20 septembre 2026, participez à une marche mémorielle en hommage aux anciens Harkis et à leurs familles.

Accueil et petit déjeuner à 8h30 à la salle des fêtes de Berdoues, située à 5 km au sud de Mirande, par la RD 939 en direction de Saint-Michel.

De 9h à 11h30, une marche en forêt domaniale de Berdoues, accompagnée par des agents de l’Office national des forêts, permettra de découvrir le rôle des anciens Harkis dans le développement de ce massif entre 1962 et 1975, ainsi que son histoire, sa gestion passée et les enjeux actuels liés à l’évolution de sa biodiversité.

Tout au long du parcours, des témoignages de familles de Harkis ayant vécu dans le camp de Mirande, à quelques kilomètres de la forêt, seront lus. Ils évoqueront le destin des hommes, des femmes et des enfants pris malgré eux dans la grande Histoire.

Un repas sera proposé vers 12h30 à la salle des fêtes, au tarif de 18 €, sur inscription au 06 32 42 63 72.

À partir de 14h30, des interventions et des échanges seront organisés autour d’une exposition de photographies.

La journée s’achèvera vers 16h30.

Forêt Domaniale de Berdoues 61 place de la Mairie 32300 Berdoues Berdoues 32300 Gers Occitanie 06 32 42 63 72 De 1962 à 1975, un camp de forestage a accueilli d’anciens Harkis, supplétifs de l’armée française durant la guerre d’Algérie, logés à Mirande avec leurs familles.

Le 20 septembre 2026 : marche mémorielle en hommage aux anciens harkis et à leurs familles

©Harkis Occitanie Mémoires