Sur le cœur Théâtre des Ursulines Château-Gontier-sur-Mayenne

Sur le cœur

Théâtre des Ursulines 4 bis Rue Horeau Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne

Tarif : 15.5 – 15.5 – 15.5 EUR

Début : 2025-10-10 20:30:00

fin : 2025-10-10

2025-10-10

Théâtre du Baldaquin Nathalie Fillion

La pièce de Nathalie Fillion est une drôlerie musicale qui croise le théâtre et le chant pour une auscultation tragi-comique de l’état des rapports hommes-femmes à l’ère post #Metoo. Une réussite !

Paris, 2027. Depuis que les femmes parlent et qu’on les écoute, de nouvelles pathologies apparaissent qui inquiètent le monde médical. Rose Spillerman, neuropsychiatre iconoclaste, s’occupe de ces patientes placées en observation, dont Iris qui a brutalement cessé de parler. Tous les moyens sont bons pour élucider son cas ; la chambre d’hôpital devient alors le lieu de toutes les fictions, toutes les fantasmagories. Nathalie Fillion distille un souffle rafraîchissant sur le théâtre musical et crée une fable futuriste pertinente aussi loufoque que joyeuse.

durée 1h20

placement numéroté

à partir de 15 ans .

Théâtre des Ursulines 4 bis Rue Horeau Château-Gontier-sur-Mayenne 53200 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 09 21 52 contact@le-carre.org

