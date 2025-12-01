Sur le fil : cycle de rencontres sur le textile Bibliothèque François Villon Paris

Fils, tissus, tricot, broderie, crochet, tissage… De janvier à mars, la

bibliothèque met à l’honneur le fil dans tous ses états !

Une bibliothèque, un lieu idéal

pour parler du fil, langage graphique à part entière. « Texte » et

« Textile » viennent du latin « texere ». A mieux y regarder, une page remplie de

lettres sur des lignes, comme sur une série de fils horizontaux, fait penser à

un tissu…

Le rendez-vous mensuel Un fil à soi le mercredi après-midi

permettra de pratiquer en toute convivialité aiguilles et bobines. Des ateliers

mêleront différents médiums : le stylo et l’aiguille au cours d’un atelier

d’écriture ou encore la broderie sur une photographie.

Un pull ou une chaussette

trouée ? Un « Repair Café textile » initiera aux raccommodages

et petites réparations.

Des loisirs créatifs au monde de l’Art, les fils se tissent : on ne compte

plus les expositions parisiennes sur le thème. A l’occasion de la Journée

Internationale des Droits des Femmes, une conférence honorera les femmes

artistes du textile comme Sheila Hicks ou Simone Prouvé.

Deux œuvres du fonds d’Art contemporain- Paris Collections seront

exposées dans nos murs du 13 janvier au 11 avril : un tissage en matériaux

industriels de Simone Prouvé et une broderie Pensée géographique de Naji Kamouche.

Les autrices illustratrices et

plasticiennes comme Marie-Noëlle Horvath ou Coline Irwin, au cours d’un atelier

et d’un spectacle, feront découvrir aux plus jeunes la magie de la feutrine et

de la dentelle.

Enfin, la brodeuse Audrey

Demarre, autrice de l’anthologie Broderies

(Editions La Martinière) qui explore la broderie contemporaine de par le

monde sera notre invitée d’honneur le samedi 11 avril : elle nous

présentera un livre en tissu qui brode les trajectoires et chemins de vie des

différents habitants du quartier ayant participé aux ateliers organisés

par la bibliothèque et La Grange-Espace de Vie Sociale rue Louis Blanc.

Avant l’été, la thématique du

vêtement dans les bibliothèques parisiennes nous réservera d’autres

découvertes… alors, suivez le fil !

Cycle sur le textile : Ateliers, Repair Café, rencontres …

Le samedi 07 février 2026

de 15h00 à 18h00

Le samedi 31 janvier 2026

de 15h00 à 18h00

Le mercredi 14 janvier 2026

de 15h00 à 16h00

Le samedi 14 février 2026

de 10h30 à 11h30

Le samedi 31 janvier 2026

de 11h00 à 12h00

Le mardi 13 janvier 2026

de 14h00 à 19h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-01-13T15:00:00+01:00

fin : 2026-02-14T12:30:00+01:00

Date(s) : 2026-01-13T14:00:00+02:00_2026-01-13T19:00:00+02:00;2026-01-14T15:00:00+02:00_2026-01-14T16:00:00+02:00;2026-01-31T11:00:00+02:00_2026-01-31T12:00:00+02:00;2026-01-31T15:00:00+02:00_2026-01-31T18:00:00+02:00;2026-02-07T15:00:00+02:00_2026-02-07T18:00:00+02:00;2026-02-14T10:30:00+02:00_2026-02-14T11:30:00+02:00

Bibliothèque François Villon 81, boulevard de la Villette 75010 Paris

+33142411430 bibliotheque.francois-villon@paris.fr https://www.facebook.com/bibliotheque.francois.villon https://www.facebook.com/bibliotheque.francois.villon