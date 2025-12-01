Sur le fil : cycle de rencontres sur le textile Bibliothèque François Villon Paris
Sur le fil : cycle de rencontres sur le textile Bibliothèque François Villon Paris mardi 13 janvier 2026.
Fils, tissus, tricot, broderie, crochet, tissage… De janvier à mars, la
bibliothèque met à l’honneur le fil dans tous ses états !
Une bibliothèque, un lieu idéal
pour parler du fil, langage graphique à part entière. « Texte » et
« Textile » viennent du latin « texere ». A mieux y regarder, une page remplie de
lettres sur des lignes, comme sur une série de fils horizontaux, fait penser à
un tissu…
Le rendez-vous mensuel Un fil à soi le mercredi après-midi
permettra de pratiquer en toute convivialité aiguilles et bobines. Des ateliers
mêleront différents médiums : le stylo et l’aiguille au cours d’un atelier
d’écriture ou encore la broderie sur une photographie.
Un pull ou une chaussette
trouée ? Un « Repair Café textile » initiera aux raccommodages
et petites réparations.
Des loisirs créatifs au monde de l’Art, les fils se tissent : on ne compte
plus les expositions parisiennes sur le thème. A l’occasion de la Journée
Internationale des Droits des Femmes, une conférence honorera les femmes
artistes du textile comme Sheila Hicks ou Simone Prouvé.
Deux œuvres du fonds d’Art contemporain- Paris Collections seront
exposées dans nos murs du 13 janvier au 11 avril : un tissage en matériaux
industriels de Simone Prouvé et une broderie Pensée géographique de Naji Kamouche.
Les autrices illustratrices et
plasticiennes comme Marie-Noëlle Horvath ou Coline Irwin, au cours d’un atelier
et d’un spectacle, feront découvrir aux plus jeunes la magie de la feutrine et
de la dentelle.
Enfin, la brodeuse Audrey
Demarre, autrice de l’anthologie Broderies
(Editions La Martinière) qui explore la broderie contemporaine de par le
monde sera notre invitée d’honneur le samedi 11 avril : elle nous
présentera un livre en tissu qui brode les trajectoires et chemins de vie des
différents habitants du quartier ayant participé aux ateliers organisés
par la bibliothèque et La Grange-Espace de Vie Sociale rue Louis Blanc.
Avant l’été, la thématique du
vêtement dans les bibliothèques parisiennes nous réservera d’autres
découvertes… alors, suivez le fil !
Cycle sur le textile : Ateliers, Repair Café, rencontres …
Le samedi 07 février 2026
de 15h00 à 18h00
Le samedi 31 janvier 2026
de 15h00 à 18h00
Le mercredi 14 janvier 2026
de 15h00 à 16h00
Le samedi 14 février 2026
de 10h30 à 11h30
Le samedi 31 janvier 2026
de 11h00 à 12h00
Le mardi 13 janvier 2026
de 14h00 à 19h00
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-01-13T15:00:00+01:00
fin : 2026-02-14T12:30:00+01:00
Date(s) : 2026-01-13T14:00:00+02:00_2026-01-13T19:00:00+02:00;2026-01-14T15:00:00+02:00_2026-01-14T16:00:00+02:00;2026-01-31T11:00:00+02:00_2026-01-31T12:00:00+02:00;2026-01-31T15:00:00+02:00_2026-01-31T18:00:00+02:00;2026-02-07T15:00:00+02:00_2026-02-07T18:00:00+02:00;2026-02-14T10:30:00+02:00_2026-02-14T11:30:00+02:00
Bibliothèque François Villon 81, boulevard de la Villette 75010 Paris
+33142411430 bibliotheque.francois-villon@paris.fr https://www.facebook.com/bibliotheque.francois.villon https://www.facebook.com/bibliotheque.francois.villon