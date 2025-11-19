SUR LE FIL D’ARIANE – SUR LE FIL D ARIANE – ESPACE WE WELCOME – LAGNY SUR MARNE Lagny-Sur-Marne

SUR LE FIL D’ARIANE – SUR LE FIL D ARIANE Début : 2025-11-19 à 14:30. Tarif : – euros.

Des chansons, de la musique live guitare et violon, des exploits physiques, du rire et du partage sont au rendez-vous de ce conte initiatique !Une histoire de l’infiniment petit à l’infiniment grand : tout commence très loin d’ici, au beau milieu de l’océan, au-dessus d’une plage de sable blanc, tout en haut d’un cocotier, où vit une petite araignée ! Un spectacle musical et interactif en duo guitare et violon qui raconte les aventures de la petite araignée Ariane qui se met en tête de traverser un océan tout entier.Une métaphore tirée de la mythologie grecque (un lien avec la liberté), un conte initiatique (Ariane va découvrir le monde au fil de ses aventures musicales), une fable écologique (l’enfant n’est-il pas monstrueux du point de vue de l’araignée ?).Sur le fil d’Ariane est un spectacle qui parle de choses universelles abordées de façon poétique, drôle et dramatique : de l’infiniment petit, du respect du vivant et de la nature, jusqu’à l’infiniment grand, de l’émerveillement du monde et la place que l’on peut y avoir ; il ouvre à la conscience de l’autre, parle aussi de la normalité et de la différence. Il interroge le rapport entre humains et insectes en partant du point de vue de l’araignée et sensibilise à la fragilité de la biodiversité, à notre place au sein de cet écosystème.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

ESPACE WE WELCOME – LAGNY SUR MARNE 6 RUE DU DR NAUDIER 77400 Lagny-Sur-Marne 77