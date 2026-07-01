Sur le fil des araignées, Le Haillan – lieu de départ communiqué par l’association à l’inscription, Le Haillan

samedi 31 octobre 2026 · Le Haillan - lieu de départ communiqué par l'association à l'inscription · Le Haillan

Informations pratiques

Sur le fil des araignées Samedi 31 octobre, 14h00 Le Haillan – lieu de départ communiqué par l’association à l’inscription Gironde

sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-31T14:00:00+01:00 – 2026-10-31T16:00:00+01:00

Fin : 2026-10-31T14:00:00+01:00 – 2026-10-31T16:00:00+01:00

Mal aimés à 8 pattes, les araignées se révèlent pourtant passionnantes. Soyeuses et sensitives, fondamentales pour nos écosystèmes, elles se révèlent des objets d’étude surprenants, et vous révèleront toute leur beauté à la loupe.

Le Haillan – lieu de départ communiqué par l’association à l’inscription Le Haillan Le Haillan 33185 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « http://www.terreetocean.fr »}]

Découvrez le Parc des Jalles avec 94 animations gratuites programmées de juillet à décembre 2026. parc des jalles nature

Morgane Peyrot