Sur le fil – Restitution Travaux d’ateliers élèves amateurs Théâtre la Ruche – Le Petit Théâtre de Viarme Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-20 20:30 – 21:40

Gratuit : oui sur réservation Gratuit sur réservatoire obligatoire Réservations :laruchenantes.fr/programmation09 84 68 61 18 (La Ruche) Tout public – Age minimum : 8 et Age maximum : 99

Comédie Un soir de première au théâtre la Ruche, une troupe s’apprête à jouer sa pièce quand un évènement inattendu vient semer le trouble parmi les comédiens et comédiennes.Qui peut bien avoir intérêt à gâcher cette soirée exceptionnelle ? C’est une comédie piquante où les 12 personnages, avec un petit quelque chose en plus, vous font passer du rire aux… soupçons. Venez découvrir cette création écrite et mise en scène par Caroline Le Lausque et Praline Michel. Durée : 1h10 Tout public à partir de 8 ans Représentations vendredi 19 et samedi 20 décembre 2025 à 20h30

Théâtre la Ruche – Le Petit Théâtre de Viarme Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000

09 84 68 61 18 http://www.laruchenantes.fr contact@laruchenantes.fr