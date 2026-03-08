Sur le fil spectacle Petite enfance La Cabane du Lac Châtellerault

Sur le fil spectacle Petite enfance

La Cabane du Lac 35 rue Aliénor d’Aquitaine Châtellerault Vienne

Le spectacle interroge notre rapport au temps et au grand livre de la vie. Draps, pots de terre, voix et corps en mouvement sont les matières de cette proposition musicale, gestuelle, théâtrale et vocale qui se tisse en direct et en complicité avec les spectateurs.

[Compagnie À tous vents](https://atousvents.fr/spectacle/sur-le-fil/)

[Festival Petite enfance à Grand Châtellerault du 14 au 21 mars 2026](https://www.grand-chatellerault.fr/w/festival-petite-enfance-mars-2026) .

