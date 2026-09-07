Sur le pont d’Avignon, Musée de Saint-Antoine-l’Abbaye, Saint-Antoine l’Abbaye

Informations pratiques

Sur le pont d’Avignon Samedi 19 septembre, 21h00 Musée de Saint-Antoine-l’Abbaye Isère

Contact Musée de Saint-Antoine-l’Abbaye

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T21:00:00+02:00 – 2026-09-19T22:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T21:00:00+02:00 – 2026-09-19T22:00:00+02:00

Comme un bouchon sur l’eau Obsidienne vogue des sources à la mer, avec ses chansons traditionnelles ou médiévales ; le voyage musical est poétique, polyphonique, arrangé, avec des échappées sur d’autres répertoires… Ce n’est pas un programme bateau, mais plutôt une barque rêveuse et enjouée à l’image de l’ensemble. Dans le cadre de l’exposition « Entre fleuve et mer, une histoire médiévale » du musée de Saint-Antoine-l’Abbaye.

Musée de Saint-Antoine-l’Abbaye Le Noviciat 38160 St Antoine l’abbaye Saint-Antoine l’Abbaye 38160 Isère Auvergne-Rhône-Alpes

OBSIDIENNE / Emmanuel BONNARDOT

Hervé Letourneur