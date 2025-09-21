Sur le Pont… de Cluses, on y danse, on y marche et on y chante Musée de l’horlogerie et du décolletage Cluses

Dimanche 21 septembre, 09h30 Musée de l'horlogerie et du décolletage Haute-Savoie

Gratuit et tout public

Rdv 9h au Pont-Vieux de Cluses avec l’Ecole Arve en Scène pour une danse avec déambulation jusqu’au Jardin de Chessy suivie d’une aubade

Musée de l’horlogerie et du décolletage Espace Carpano 100, place du 11 novembre 1918, 74300 Cluses, Cluses 74300 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 50 96 43 00 http://www.musee.2ccam.fr

Journées européennes du patrimoine 2025

2CCAM