Sur le sentier de Noël du Silberwald animation guidée

Stosswihr Haut-Rhin

Début : Samedi 2025-12-20

fin : 2025-12-20

2025-12-20 2025-12-21 2025-12-23 2025-12-30

Les habitants invitent à une balade ponctuée de haltes musicales et de dégustations à la découverte des traditions de Noël.

Cette année encore aura lieu à Stosswihr le Sentier de Noël du Silberwald en décembre !

Les bénévoles du village rassemblent leurs efforts et leur ingéniosité pour mettre en lumière et décorer les rues sur le thème de Noël, pour animer la journée par des concerts, des chants et des contes de Noël.

Le sentier commence à la salle des fêtes de Stosswihr, se poursuit par l’église catholique, puis dans les rues du village, jusqu’à la chapelle d’Ampfersbach et se termine par la grotte du Silberwald.

Cette animation de Noël est organisée par la commune de Stosswihr avec les soutiens logistiques et humains de l’Office de tourisme de Munster, du club Caméléon, des habitants du village, des artistes de la vallée et des associations locales.

Le sentier de Noël peut également se faire en autonomie en dehors des dates d’animations.

Pour les jours des visites guidées, une navette gratuite entre Munster et Stosswihr est mise à disposition par rotation de 16 h 30 à 17 h 30. Les retours vers Munster à la demande et en navette est également proposée.

Le sentier du Silberwald, dans son entièreté, se déroule sur 2 km. La visite accompagnée et guidée par les habitants peut durer environ 2 h mais chacun peut faire à son rythme et selon ses envies. .

Stosswihr 68140 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 77 30 61 stosswihr.mairie@alsacefibre.fr

English :

The locals invite you to take a stroll punctuated by musical stops and tastings to discover the traditions of Christmas.

German :

Die Einwohner laden zu einem Spaziergang mit musikalischen Zwischenstopps und Kostproben ein, um die Weihnachtstraditionen zu entdecken.

Italiano :

Gli abitanti del luogo vi invitano a fare una passeggiata scandita da soste musicali e degustazioni per scoprire le tradizioni del Natale.

Espanol :

Los lugareños le invitan a dar un paseo salpicado de paradas musicales y degustaciones para descubrir las tradiciones de la Navidad.

