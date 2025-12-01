Sur le sentier de Noël du Silberwald Stosswihr

Sur le sentier de Noël du Silberwald Stosswihr samedi 13 décembre 2025.

Sur le sentier de Noël du Silberwald

Stosswihr Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-12-13

fin : 2026-01-04

Date(s) :

2025-12-13

De nombreux décors de Noël réalisés par les habitants du village ponctuent ce célèbre sentier.

Il s’agit d’une promenade au temps de Noël, au pays des gnomes de la Vallée, appelés « zwarikalas » à travers 27 stations. Le sentier du Silberwald débute à la Salle des Fêtes de Stosswihr. Le cheminement invite tout d’abord au calme et au recueillement, en abordant les traditions culturelles de Noël dans la Vallée, à l’église catholique et tout au long du chemin jusqu’à chapelle du Schweinsbach, du 17ème siècle. Les habitants auront décorés leurs maisons et les témoins du passé (fontaines, abreuvoirs) seront mis en valeur. .

Stosswihr 68140 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 77 30 61 stosswihr.mairie@alsacefibre.fr

English :

Many Christmas decorations made by the inhabitants of the village punctuate this famous path.

German :

Zahlreiche Weihnachtsdekorationen, die von den Dorfbewohnern angefertigt wurden, säumen diesen berühmten Pfad.

Italiano :

Numerose decorazioni natalizie realizzate dagli abitanti del villaggio punteggiano questo famoso sentiero.

Espanol :

Numerosos adornos navideños realizados por los habitantes del pueblo jalonan este famoso camino.

L’événement Sur le sentier de Noël du Silberwald Stosswihr a été mis à jour le 2025-08-29 par Office de tourisme de la vallée de Munster