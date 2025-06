Sur l’épaule.. Maison Rurale de l’Outre-Forêt Kutzenhausen 13 juillet 2025 14:00

Sur l’épaule.. Dimanche 13 juillet, 14h00, 16h00 Maison Rurale de l’Outre-Forêt Bas-Rhin

Plein tarif : 6€

Tarif réduit : 4€

Abonnement annuel ou Pass famille : 14€

Groupes (+12 pers) / Animations ponctuelles : se renseigner

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-07-13T14:00:00 – 2025-07-13T15:00:00

Fin : 2025-07-13T16:00:00 – 2025-07-13T17:00:00

Jean-Luc Neth, spécialiste du costume et de sa confection, vous parlera du châle des femmes de l’Outre-Forêt, à l’époque où cet accessoire était une pièce significative de la garde-robe, et un signe de distinction religieuse entre catholiques et protestants.

En salle de conférence à 14h et 16

Maison Rurale de l’Outre-Forêt 67250 KUTZENHAUSEN Kutzenhausen 67250 Bas-Rhin Grand Est [{« type »: « email », « value »: « contact@maison-rurale.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 88 80 53 00 »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.maison-rurale.fr »}]

Jean-Luc Neth, spécialiste du costume et de sa confection, vous parlera du châle des femmes de l’Outre-Forêt costume alsace

mrof