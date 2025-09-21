Sur les ailes de l’imaginaire Jardin maison Victor Schoelcher Houilles

Début : 2025-09-21T16:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Cie La cour des contes

À partir d’une sélection d’histoire de 5 à 15 minutes, les comédiens abordent des thèmes en lien avec Victor Schoelcher : liberté, engament, journalisme, littérature, voyages…

Un collectif de conteurs et conteuses qui offrent à celles et ceux qui veulent bien les écouter, des histoires, puisées dans les trésors de la tradition orale ou bien nées des rêves de la veille. Sur la scène d’un théâtre ou sur les pavés parisiens, dans les salles d’un musée ou par une nuit de festival, La Cour n’a qu’un seul but : participer, avec vous, au ré-enchantement du monde.

Jardin maison Victor Schoelcher 26 avenue Victor-Schœlcher 78800 Houilles Houilles 78800 Yvelines Île-de-France

Spectacle « Sur les ailes de l’imaginaire »

©ville de houilles