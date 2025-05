Sur les ailes du chant – Salle Molière Lyon 5e Arrondissement, 9 juin 2025 20:00, Lyon 5e Arrondissement.

Rhône

Sur les ailes du chant Salle Molière 18 quai de Bondy Lyon 5e Arrondissement Rhône

Tarif : 10 – 10 – 19 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-09 20:00:00

fin : 2025-06-09

Date(s) :

2025-06-09

L’âme de Shakespeare et de la littérature romantique souffle sur ce programme où la voix et le chant ne sont jamais loin. Le plus célèbre des trios de Beethoven donne la réplique à celui de l’écrivain E.T.A. Hoffmann autour de trois lieder de Mendelssohn.

.

Salle Molière 18 quai de Bondy

Lyon 5e Arrondissement 69005 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 78 95 95 95

English :

The soul of Shakespeare and Romantic literature blows through this program, where voice and song are never far away. Beethoven?s most famous trio joins forces with that of the writer E.T.A. Hoffmann around three Mendelssohn lieder.

German :

Die Seele von Shakespeare und der romantischen Literatur weht durch dieses Programm, in dem die Stimme und der Gesang nie weit weg sind. Das berühmteste Trio von Beethoven trifft auf das Trio des Schriftstellers E.T.A. Hoffmann und drei Lieder von Mendelssohn.

Italiano :

L’anima di Shakespeare e della letteratura romantica soffia in questo programma, dove la voce e il canto non sono mai lontani. Al trio più famoso di Beethoven si aggiunge il trio dello scrittore E.T.A. Hoffmann, su tre lieder di Mendelssohn.

Espanol :

El alma de Shakespeare y de la literatura romántica sopla a través de este programa, donde la voz y la canción nunca están lejos. Al trío más famoso de Beethoven se une el trío del escritor E.T.A. Hoffmann, con tres lieder de Mendelssohn.

L’événement Sur les ailes du chant Lyon 5e Arrondissement a été mis à jour le 2025-05-19 par Lyon Tourisme et Congrès / ONLYLYON Tourisme