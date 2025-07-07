Sur les chemins creux Mothern
Sur les chemins creux Mothern samedi 6 juin 2026.
Mothern
Sur les chemins creux
Mothern Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-06-06 00:00:00
fin : 2026-06-06 09:30:00
Date(s) :
2026-06-06
Au cours de cette balade, venez découvrir la biodiversité étonnante et exceptionnelle des ces lieux d’une importance particulière pour l’homme et pour le paysage.
Intervenant Sébastien Godel, animateur nature
Au cours de cette balade, venez découvrir la biodiversité étonnante et exceptionnelle de ces lieux d’une importance particulière pour l’homme et pour le paysage.
Intervenant Sébastien Godel, animatrice nature
Heure et lieu de RDV seront communiqués à l’inscription .
Mothern 67470 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 86 51 67 agendacine@gmail.com
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English :
During this walk, come and discover the astonishing and exceptional biodiversity of these places of particular importance to man and the landscape.
Speaker Sébastien Godel, nature guide
L’événement Sur les chemins creux Mothern a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de tourisme du pays de Seltz-Lauterbourg
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