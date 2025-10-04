Sur les chemins de Compostelle Salle Saint-Pierre à Parçay-Meslay Parçay-Meslay

Sur les chemins de Compostelle Salle Saint-Pierre à Parçay-Meslay Parçay-Meslay samedi 4 octobre 2025.

Sur les chemins de Compostelle Samedi 4 octobre, 18h00 Salle Saint-Pierre à Parçay-Meslay Indre-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T18:00 – 2025-10-04T19:00

Fin : 2025-10-04T18:00 – 2025-10-04T19:00

Conférence sur les chemins de Compostelle

Une rencontre pour découvrir ou redécouvrir les chemins de Compostelle, leur histoire, leurs symboles et leur portée culturelle et spirituelle. Un temps d’échange accessible à toutes et tous, curieux, voyageurs ou simples amateurs de grands itinéraires.

Salle Saint-Pierre à Parçay-Meslay Rue de la Sablonnière 37210 Parçay-Meslay Parçay-Meslay 37210 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire [{« type »: « email », « value »: « bibliotheque@parcay-meslay.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 47 29 45 04 »}]

Conférence sur les chemins de Compostelle

linstantvagabond