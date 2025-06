Sur les chemins de Der Nature Der Nature Giffaumont-Champaubert 1 juillet 2025 09:00

Sur les chemins de Der Nature 1 juillet – 30 novembre Der Nature Marne

Accès libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-07-01T09:00:00 – 2025-07-01T17:00:00

Fin : 2025-11-30T09:00:00 – 2025-11-30T17:00:00

Pour la 3ème année « SUR LES CHEMINS DE DER NATURE » invite le grand public à découvrir certains sites naturels à proximité du lac du Der au grés d’une balade photographique.

DATES : du 1 juillet au 30 novembre. Ces dates visent à faire du lien entre la saison d’été et la période ornithologique. Elles évitent également la période sensible (nidification notamment) où il est préférable de privilégier le calme. Elle recouvre notamment deux temps forts de l’automne : la Fête de la Grue et de la migration (du 18 au 26 octobre) et le Festival de la Photo animalière et de nature de Montier-en-Der (21 au 24 novembre).

Découvrez la faune locale en 200 photographies.

Au programme :

Les Oiseaux de nos parcs & jardins (exposition collective) : De nombreuses espèces d’oiseaux vivent à proximité directe de nos habitations. Bénévoles et photographes de l’association Natur’images ont réuni leurs meilleures images pour nous faire découvrir toute la diversité de cette faune qui fréquente à longueur d’année nos parcs urbains et nos jardins.

Carte blanche à Lucas Carré : Jeune photographe amateur, Lucas Carré réside dans l’Aube au bord des Lacs de la forêt d’Orient. Sa passion pour la nature a commencé dès son plus jeune âge, et c’est à sept ans qu’il a eu son premier appareil photo. Il s’est d’abord intéressé aux papilons, puis aux oiseaux. Il participe pour la première fois au festival photo de Montier-en-Der alors qu’il n’a que 17 ans. Un documentaire lui est même consacré (Le petit monde de Lucas) en 2023. Son intérêt pour la faune sauvage l’amène aujourd’hui à se former au métier de naturaliste.

Les hérons du Der (exposition collective) : Classé en Réserve nationale de chasse et de faune sauvage, le lac du Der-Chantecoq est un site ornithologique majeur d’importance européenne. Grâce à la gestion qui est mise en œuvre, il offre en toute saison l’occasion d’observer une multitude d’oiseaux qui profitent de la diversité des milieux. Avec 7 espèces de hérons coloniaux nichant sur le site, la RNCFS abrite notamment une des plus be les colonies mixtes d’ardéidés nicheurs de la région Grand Est

Ces animaux qui enchantent la ville de Marcello PETTINEO : Graphiste publicitaire de formation, photographe et artiste naturaliste, Marcello PETTINEO a développé un style graphique s’affirmant au travers de ses études qui s’affiche comme les pages d’un gigantesque carnet de voyage. “Au-delà de l’esthétique d’un dessin, j’essaie d’éveiller l’envie de connaissance, notre seul salut”. Marcello PETTINEO présente ici 8 planches graphiques réalisées à l’occasion des Entretiens de la Biodiversité du Grand Est

La Cigogne Blanche : Etat des lieux en Grand Est : Chaque année, la LPO Grand Est choisi un « oiseau de l’année ». Après le Martinet noir en 2022, le Choucas des Tours en 2023, c’est la Cigogne blanche qui a été l’objet en 2024 de cet inventaire participatif. L’occasion de faire un point à l’échelle régionale de cette espèce dont les effectifs ont beaucoup fluctué au cours des 50 dernières années.

Le Sonneur à ventre jaune (un Anoures de crapaud) : Avec ses pupilles en forme de cœur et ses tâches jaunes sur le ventre, le Sonneur à ventre jaune (Bombina variegata) est un hôte remarquable des forêts humides du Grand Est. Ce petit crapaud de quelques centimètres est menacé par l’intensification de nos pratiques forestières. La Champagne humide compte parmi les derniers bastions de l’espèce en France mais plusieurs populations y sont déjà en déclin.

A fleur d’eau de Christophe Prudhomme : Photographe aubois, Christophe Prudhomme est profondément attaché à la faune de notre région. Durant plusieurs saisons, en affût flottant ou allongé à même le sol, il a saisi différents moments de la vie de certaines espèces de batraciens qui fréquentent nos milieux humides et nos cours d’eaux. « Tout au long de ces vingt images, vous découvrirez des ambiances et des attitudes qui vous feront découvrir et aimer ces petites créatures trop souvent négligées du grand public ».

Der Nature 51290 Outines Giffaumont-Champaubert 51290 Marne Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 03.26.72.54.47 »}, {« type »: « link », « value »: « https://champagne-ardenne.lpo.fr »}]

La LPO Champagne-Ardenne propose du 1er juillet au 30 novembre, une balade photographique composée de plusieurs expositions sur la faune locale en grand format et en accès libre. Photographie nature lac du Der

Christophe PRUDHOMME – LPO