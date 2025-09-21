Sur les chemins de Robert Louis Stevenson et les paysages d’Alfred Sisley Salle Hippolyte Bayard Moret-Loing-et-Orvanne

Sur les chemins de Robert Louis Stevenson et les paysages d’Alfred Sisley, autour de Moret, entre Loing et Orvanne.

RDV devant l’office de tourisme de Moret-sur-Loing. Randonnée de 6 km avec quelques moments contés, lus ou racontés. Sans difficulté. Avec chaussures de marche.

Participation gratuite.

Salle Hippolyte Bayard Place Samois (RDC Office du tourisme) 77250 Moret-sur-Loing Moret-Loing-et-Orvanne 77250 Seine-et-Marne Île-de-France

